Serie A, squadra in ritiro: decisione drastica, è ufficiale

Per la squadra di Serie A è arrivata la drastica e ufficiale decisione, in seguito al momento davvero complesso che sta affrontando.

Quella col Torino è stata la terza sconfitta di fila per la Sampdoria, la cui situazione diventa sempre più drastica. La squadra genovese si avvicina alla fine del 2022 e allo stop per i Mondiali di Qatar 2022 da ultima in classifica in Serie A. Una situazione drammatica se si pensa che in 14 giornate è riuscita ad accumulare soltanto 6 punti.

Dopo la gara contro i granata, terminata per 2-0, la squadra ha fatto rientro nella notte a Genova e durante questo pomeriggio si è ritrovata al ‘Mugnaini’, in quel di Bogliasco. La maggior parte dei giocatori ha comunque svolto lavoro di scarico, considerato il match di ieri, e in generale tutti sono stati a disposizione di mister Dejan Stankovic e del suo staff.

Dalla seduta odierna è emersa però anche una novità, ovvero la decisione presa per affrontare la sfida contro il Lecce, che può rappresentare in qualche modo uno scontro diretto, sebbene i pugliesi al momento siano 16esimi in classifica col doppio dei punti.

Serie A – Sampdoria, situazione difficile: squadra in ritiro

Come si legge sul report dell’allenamento odierno, la squadra è andata in ritiro. Un modo per restare maggiormente concentrati in questo finale complicato e anche la maniera per riflettere su cosa lavorare di più per invertire il ruolino di marcia. Il gruppo soggiornerà presso l’AC Hotel fino a sabato, quando ci si sposterà al Ferraris per la sfida.

Tra i giocatori, da sottolineare la seduta personalizzata per Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabir. Infine, Manuel De Luca ed Harry Winks continuano le terapie per recuperare quanto prima dagli infortuni ed essere a disposizione.