Espanyol, il bomber di coppa Dani Gomez è pronto a ‘sbloccare’ i catalani

L’Espanyol sarà impegnata tra poche ore nel match di Coppa del Re contro il Rincon. Occhio al giovane attaccante Dani Gomez.

L’Espanyol si trova in un momento di grossa difficoltà in Liga, è reduce da una serie di risultati negativi in campionato e la squadra è solo sedicesima in classifica, un punto sopra la zona retrocessione. Domani il club catalano affronterà il Rincon nel match valido per il primo turno di Coppa del Re e avrà un’arma in più nell’attaccante Dani Gomez.

Il ventiquattrenne attaccante di Alcorcon è un calciatore dell’Espanyol, in prestito dal Levante, viene considerato come una promessa (Nonostante gli ormai 24 anni) del calcio iberico e nel corso della sua carriera ha sempre avuto un grande feeling con le coppe e nello specifico con la Coppa del Re.

Finora Gomez ha trovato poco spazio tra le fila del club biancoazzurro, ma la società ed il tecnico sono consapevoli di avere un ‘rincalzo’ di prima qualità nel reparto offensivo. In questa stagione Dani ha giocato spezzoni di gara in campionato, ma non ha mai trovato il gol, rete che potrebbe trovare in Coppa, quella competizione che ama tanto.

Dani Gomez, un attaccante ‘da coppa’

Nel corso della scorsa stagione Gomez ha disputato solo due partite in coppa del Re, ma ha realizzato ben quattro reti nel corso di queste due gare. Borja Iglesias è stato con 5 reti il principale marcatore della scorsa stagione, ma, a differenza di Dani Gomez, ha disputato tutte le partite della competizione.

L’attaccante ha una grande esperienza tra Prima e seconda divisione spagnola, ma sembra avere un rapporto privilegiato con la Coppa del Re. Diego Martinez vede nell’attacco uno dei problemi principali dell’Espanyol e magari può trovare proprio in Gomez un’arma in più, magari dal match in programma domani contro il Rincon. Una sfida tanto attesa e che vede i padroni di casa grandi favoriti del match.