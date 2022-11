Tutto pronto per il fischio di inizio di Bologna-Sassuolo, match che chiude il sabato della quindicesima giornata di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Bologna-Sassuolo, gara valida per il quindicesimo turno di campionato di Serie A 2022/2023. Alle ore 20:45, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, gli emiliani di Thiago Motta ospitano i neroverdi di Alessio Dionisi.

Il match mette in palio punti importantissimi in ottica classifica generale. La gara preannuncia spettacolo. Il motivo? Entrambe le squadre puntano a chiudere in bellezza il 2022.

Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic Allenatore: Thiago Motta A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Lykogiannis, De Silvestri, Kasius, Moro, Soriano, Schouten, Orsolini, Sansone, Zirkzee, Vignato.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Traore Allenatore: Dionisi A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Romagna, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, D. Berardi, Alvarez, Ceide, Antiste, D’Andrea.