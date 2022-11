Probabili formazioni 15^ giornata Serie A: le decisioni su Kvra e Immobile

Tutte le probabili formazioni della 15^ giornata di Serie A. Novità e ultimissime dai campi. Il Napoli dovrà rinunciare ancora a Kvaratskhelia non ancora recuperato, la Lazio ritroverà Immobile

Juventus-Lazio rappresenterà la super sfida della 15^ giornata in programma domenica sera alle 20:45. Allegri potrebbe fare a meno dell’acciaccato Locatelli, al suo posto pronto Paredes. Di Maria ancora escluso dall’undici titolare. Nella Lazio possibile recupero di Immobile, anche se difficilmente sarà titolare.

Bandiera bianca confermata per Kvaratskhelia. L’esterno georgiano non prenderà parte alla sfida del Napoli contro l’Udinese. Al suo posto ballottaggio aperto tra Elmas e Raspadori. Pochi dubbi per Pioli e per il suo Milan.

Leo tornerà in campo dal primo minuto, mentre a centrocampo saranno confermati Tonali e Bennacer. Solo panchina per Origi e De Ketelaere. Nella Roma poche chance di recupero per Dybala.

Probabili formazioni 15^ giornata Serie A

Napoli-Udinese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Deulofeu, Success. Allenatore: Sottil.

Sampdoria-Lecce

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Villar, Rincon, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago. Allenatore: Stankovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, D’andrea. Allenatore: Dionisi.

Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Monza-Salernitana

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Caldirola, Marlon Santos, Izzo; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Caprari, Petagna. Allenatore: Palladino.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola.

Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. Allenatore: Juric.

Verona-Spezia

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Amian, Bastoni, Bourabia, Agudelo, Holm; Maldini, Nzola. Allenatore: Gotti.

Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Italiano.

Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri.