Vlahovic, batosta per Allegri: Juventus, l’annuncio gela anche i tifosi

La Juventus di Massimiliano Allegri si appresta ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza.

Il fischio di inizio di Juventus-Lazio è sempre più vicino. Domani sera, alle ore 20:45, appuntamento all’Allianz Stadium di Torino per il via al match che chiude la quindicesima giornata di campionato e mette fino al 2022 della Serie A 2022/2023.

Dopo la sfida tra Maurizio Sarri ed i suoi vecchi tifosi, gli occhi saranno puntati sul Mondiale in Qatar. La Coppa del Mondo sarà l’occasione giusta per ricaricare le pile e, per qualcuno, per trovare la giusta condizione fisica. Tra questi c’è senza dubbio Dusan Vlahovic.

Il centravanti bianconero, fuori dai giochi nelle ultime settimane a causa di alcuni problemi fisici, non prenderà parte nemmeno alla sfida contro la Lazio. A svelarlo è stato proprio Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

Juventus, annuncio di Allegri su Vlahovic

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Allegri durante l’incontro con la stampa: “Domattina vedrò se Locatelli sarà disponibile, lo stesso vale per Cuadrado. Quando lo saprò farò le mie scelte. Devo decidere se far giocare un tempo a Di Maria oppure se farlo partire titolare. Quando entra alza il livello della squadra”.

Poi il riferimento a Vlahovic: “Dusan non sarà convocato. Ancora non se la sente, non sta bene e quindi resta fuori. Invece Federico Chiesa è a disposizione per domani. Su Kean deciderò domattina. Dusan non se la sente, ma non serve essere fatalisti. Ha preso parte all’allenamento sia ieri che oggi, ma non è sereno. Un giocatore deve sentire di essere al massimo per aiutare la squadra. In questo momento non è nelle migliori condizioni fisiche”.