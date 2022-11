Juventus-Lazio, l’ultim’ora è una doccia gelata per Sarri

Brutta tegola per Maurizio Sarri, l’ultim’ora è una doccia gelata per l’allenatore biancoceleste prima di Juventus-Lazio

Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena uno scontro diretto importantissimo per le sorti del campionato. Juventus e Lazio si sfideranno alle 20:45, con Maurizio Sarri che proverà a fermare la rincorsa dei bianconeri. Sono infatti cinque le vittorie consecutive della squadra di Massimiliano Allegri. I due si sono giocati lo scudetto a lungo quando l’allenatore biancoceleste sedeva sulla panchina del Napoli.

Entrambe le squadre sono le migliori difese del campionato. Ma stasera sarà importante fare gol, è chiaro, tuttavia la Lazio dovrà fare a meno, ancora una volta, del suo uomo migliore. L’ultim’ora che riguarda Ciro Immobile, infatti, è una vera e propria doccia gelata per Sarri che dovrà trovare altre soluzioni, come del resto ha fatto nelle ultime settimane.

Juventus-Lazio, Immobile out per infortunio

Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, su Twitter ha rilasciato un aggiornamento: “Immobile è di nuovo out, non prenderà parte a Juve-Lazio”. Una notizia che è una vera e propria mazzata per Sarri. Il centravanti della Lazio era rientrato negli ultimi minuti della sfida col Monza, ma la rifinitura pre-Juve non è andata bene. Infatti, Immobile ha subito un altro affaticamento muscolare e quindi non potrà scendere in campo.

Per rivedere l’attaccante tra i titolari, i tifosi della Lazio dovranno aspettare la ripresa del campionato a gennaio 2023. La Juventus, dunque, avrà un problema in meno di cui occuparsene, visto che la forza offensiva dei biancocelesti sarà ridotta di parecchio. Fin qui, Immobile ha segnato sei gol in undici presenze in Serie A, siglando anche tre assist.