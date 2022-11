Bologna-Sassuolo, gesto inaspettato al Dall’Ara: cosa è successo

Si sta disputando in questi minuti il match di campionato tra Bologna e Sassuolo, terzo anticipo di questo sabato di Serie A.

Nella giornata odierna si sono disputati tre anticipi per la quindicesima giornata di Serie A. Il Napoli capolista ha vinto contro l’Udinese, soffrendo anche più del previsto nel finale, mentre il Lecce ha espugnato il Ferraris, allontanando la zona retrocessione e rovinando il club blucerchiato. Questa sera si sta disputando il derby dell’Emilia-Romagna tra Bologna e Sassuolo, una sfida molto intrigante.

Questo sarà l’ultimo turno di campionato prima della sosta, purtroppo obbligata per la Serie A. Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente i Mondiali di calcio, evento che si disputerà in Qatar e che è atteso in tutto il mondo. Purtroppo l’Italia non si è qualificata per i Mondiali e salterà questo evento per la seconda volta consecutiva.

Questo evento sarà sicuramente molto seguito, ma allo stesso tempo ha destato molte critiche, a causa delle leggi particolari presenti all’interno del Qatar. Situazione pesante con diverse nazioni che hanno minacciato di boicottare l’evento, visto la ‘location’ dove si terranno i Mondiali.

Bologna-Sassuolo, proteste nel pre partita

Nel pre partita di Bologna-Sassuolo i tifosi padroni di casa hanno protestato con un eloquente striscione contro i Mondiali in Qatar. Lo striscione ha rilasciato parole molto dure: “Contro il business del calcio, ‘Boycott’ Qatar 2022. Fuck Pay Tv”. Pesanti parole ed un chiaro messaggio a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali.

Il messaggio ha ricevuto diversi consensi sui social e non solo. Anche i calciatori del Bologna, in primis il leader della squadra Marko Arnautovic, hanno applaudito l’iniziativa dei tifosi del club felsineo. Pochi giorni al Mondiale in Qatar ed un evento che continua ad essere nell’occhio del ciclone.