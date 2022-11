Il Napoli vince un’altra partita, stavolta a cadere è l’Udinese al Maradona: è la tredicesima vittoria dei partenopei

Il Napoli conquista la tredicesima vittoria del suo campionato su quindici partite. Solo Fiorentina e Lecce sono riuscite a strappare punti all’armata di Spalletti, che ha battuto anche l’Udinese oggi per 3-2. Straordinaria prova di Victor Osimhen, che di testa ha sbloccato il risultato al quarto d’ora del primo tempo su assist di Elmas.

Il raddoppio arriva con Piotr Zielinski in contropiede, al termine di una grande azione orchestrata da Osimhen e Lozano. Da segnalare, nel primo tempo, il preoccupante infortunio per Gerard Deulofeu. Lo spagnolo è uscito in lacrime, applaudito dal pubblico presente al Maradona.

Napoli-Udinese 3-2, Spalletti vince ancora

Dopo una fase in cui l’Udinese aveva spinto, soprattutto con Success e Beto, il Napoli ha anche trovato il terzo gol. L’autore è stato Eljif Elmas, che oggi ha sostituito l’infortunato Khvicha Kvaratskhelia. Il tris ha rilassato parecchio la squadra di Spalletti, nonostante alcune occasioni per siglare il poker.

Un poker mancato che ha riaperto le chance dell’Udinese con i gol di Nestorovski e Samardzic in soli tre minuti. La sparizione dal campo del Napoli nel finale dovrà far riflettere e molto Spalletti per il rientro a gennaio.

CLASSIFICA

Napoli* 41, Lazio 30, Milan 30, Juventus 28, Inter 27, Atalanta 27, Roma 26, Udinese* 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Empoli* 17, Sassuolo 16, Bologna 16, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese* 7, Sampdoria 6, Verona 5.