Il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina a San Siro per la 15^ di Serie A: ancora uno step quindi per rossoneri e viola prima della sosta.

Il Milan, per questa 15^ giornata di Serie A, ospiterà a San Siro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I rossoneri non possono sbagliare se vogliono conservare il secondo posto in classifica di Serie A. I viola, però, punteranno a non fallire l’occasione che hanno per provare a superare il Torino.

Il pomeriggio, alle ore 18:00, vedrà scendere in campo gli uomini di Stefano Pioli contro il gruppo di Vincenzo Italiano. Prima il match della 15^ giornata, poi la pausa dei Mondiali. Segui la partita live.

Milan-Fiorentina, le formazioni del match

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano