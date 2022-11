“L’hanno aspettato sotto casa”: tensione Roma, l’hanno fatto davvero

Bruttissime notizie da Roma. Il giallorosso sta vivendo un pessimo momento, arriva anche l’episodio che potrebbe destabilizzare ulteriormente

Il momento che sta vivendo la Roma non è certamente dei migliori. In attesa del match contro il Torino, in programma oggi pomeriggio alle 15:00, i giallorossi devono fare i conti con uno stato di forma non eccellente.

Nelle ultime quattro partite in Serie A sono arrivati due pesanti ko negli scontri diretti contro Napoli e Lazio. Due sconfitte che hanno davvero abbassato il morale e fatto riemergere diversi problemi all’interno dello spogliatoio.

La vittoria contro il Verona, avvenuta tra le due sconfitte, non è servita ad invertire la rotta. La scorsa giornata c’è stato il pari contro il Sassuolo che ha generato tantissime polemiche nel post partita per alcune dichiarazioni non proprio tenere del tecnico Mourinho. Destinatario velato: Karsdorp.

Roma, situazione al limite: scoppia il caso Karsdorp

Le dichiarazioni di Mourinho hanno messo nel mirino Karspdorp. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i tifosi adesso stanno prendendo di mira il terzino. Il collega Giovanni Capuano in un tweet parla di “giocatore turbato, alcuni tifosi l’hanno aspettato sotto casa ed oggi sarà fischiato all’Olimpico.”

Di certo non una situazione ottimale per il calciatore il quale a questo punto potrebbe iniziare a prendere in considerazione seriamente l’idea di cambiare aria. Con Mourinho non sembrano esserci stati chiarimenti e i tifosi a quanto pare sembrano aver deciso da che parte stare.