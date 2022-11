“Ha fatto del male al calcio”: Messi non si trattiene e spiazza tutti

La ‘Pulce’ Lionel Messi ha sorpreso tutti con le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista concessa al connazionale Jorge Valdano

Lionel Messi ci riprova. Il campione argentino ha davanti a sé il suo ultimo Mondiale. Un’occasione dunque irripetibile per vincere la Coppa del Mondo ed entrare nella storia della manifestazione, come altri numeri uno prima di lui, in particolare Diego Armando Maradona, del quale è considerato da molti l’erede.

Il calciatore del PSG ha concesso un’intervista al programma ‘Universo Valdano’ di Movistar. All’ex campione argentino del Real Madrid, ora anche opinionista tv in Spagna, la ‘Pulce’ ha parlato dei suoi trascorsi al Barcellona, il club che gli ha dato tutto prima del suo addio.

Barcellona, Messi su Pep Guardiola: “Ha fatto del male al calcio, ha un modo speciale di preparare e analizzare le partite”.

Nel corso dell’intervista concessa a Jorge Valdano in ‘Universo Valdano’ su Movistar, Lionel Messi ha parlato anche di due allenatori con cui ha condiviso il suo percorso blaugrana, Pep Guardiola e Luis Enrique.

In riferimento al primo, la ‘Pulce’ ha incoronato Pep Guardiola con alcune frasi ad effetto. La sua argomentazione è partita infatti da una considerazione: “ha fatto del male al calcio”. Motivo? “Perché ha fatto sembrare semplice tutto ciò che abbiamo fatto. Tutti hanno provato a copiarlo. Ho incontrato tanti aspiranti Guardiola e soltanto allora mi sono reso conto di ciò che abbiamo fatto. Pep ha qualcosa di speciale nel preparare e analizzare le partite”.

Poi su Luis Enrique: “Al ritorno dall’Argentina, dopo le vacanze di Natale nel primo anno abbiamo avuto una discussione. Da lì abbiamo comunque avuto un rapporto spettacolare fino a quando ha deciso di andarsene. Stavamo bene con lui, gli abbiamo chiesto di restare e lo avremmo voluto ancora con noi”.