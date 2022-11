Clamoroso dietrofront: addio al Toronto, torna in Italia

Il big italiano ha deciso di interrompere la sua avventura al Toronto dopo appena quattro mesi: è tornato a casa e ora chiarirà il suo futuro

Il grande amore con l’MLS sembra essersi consumato velocemente. Diversi calciatori italiani negli ultimi mesi sono volati negli Stati Uniti e in Canada per cimentarsi nel campionato statunitense, capace di attrarre diversi calciatori d’élite per i lauti compensi economici.

Il primo caso italiano di rilievo degli ultimi anni è stato rappresentato da Sebastian Giovinco. La ‘Formica Atomica’ si trasferì al Toronto nel 2015. Una scelta che fece scalpore soprattutto per l’età del calciatore torinese all’epoca dei fatti (28 anni). In quella stessa squadra, in estate si sono trasferiti anche Domenico Criscito, Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne. Per il primo però l’idillio con il Canada è già terminato.

MLS, Criscito torna in Italia: il difensore saluta il Toronto, futuro in bilico

Come riferito da Sky Sport, l’ex Genoa ha già fatto ritorno in Italia. Il calciatore e la sua famiglia hanno lasciato il Canada dopo appena 4 mesi. Criscito, infatti, ha deciso di interrompere il contratto con il club rossonero. La sua esperienza con il Toronto termina pertanto con 15 presenze ed un gol.

Criscito, rientrato per la pausa Mondiale, domenica scorsa era presente in tribuna allo stadio Ferraris. Lì ha seguito il “suo” Genoa nella gara poi pareggiata per 1-1 contro il Como. Il futuro del difensore napoletano non è ancora chiaro, così come non sono stati chiariti al momento neppure i motivi che lo hanno portato alla decisione di abbandonare la MLS.

Attesa pertanto una dichiarazione del calciatore per chiarire la vicenda. Sarà allora quando assumeranno una forma precisa pure i programmi per il futuro immediato. Criscito dovrà decidere se intende iniziare subito il corso d’allenatore a Coverciano oppure se tornerà a giocare in Italia. Rimangono in Canada invece Bernardeschi ed Insigne.