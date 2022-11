Sampdoria, Ferrero vuole tornare: l’annuncio spiazza i tifosi

La Sampdoria vive una pessima situazione societaria e di classifica e Massimo Ferrero vuole tornare per salvare il club

La Sampdoria sta vivendo una situazione critica in classifica. Sono solo sei i punti raccolti in quindici partite, frutto di una vittoria, tre pari e dodici sconfitte. Pochissimo per una squadra che deve salvarsi. Il quartultimo posto, occupato dallo Spezia, è distante sette punti. Ma considerando l’andazzo avuto nella prima parte di stagione, l’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Stankovic, sarebbe già un miracolo se lottasse fino all’ultima giornata.

Si è parlato tanto del cambio di proprietà, della volontà di Al Thani di acquistare il club. E’ previsto per oggi un comunicato ufficiale da parte del gruppo dello sceicco del Qatar, che passerà dall’Ambasciata del Qatar in Svizzera. E in più, oggi sono arrivate delle dichiarazioni di Massimo Ferrero che spiazzano i tifosi blucerchiati.

Sampdoria, le parole di Ferrero ai tifosi

Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX: “Facciamo la pace e non la guerra per il bene della Sampdoria. Chiedo scusa, a volte mi sono espresso male per la mia romanità, una cultura differente. Do la mia parola d’onore che una volta aiutato il club a uscire da questa situazione e portato in un porto sicuro, andrò via”. Prosegue Ferrero: “Della cessione se ne occupa Vidal, ma dobbiamo pensare a oggi. Facciamo una tregua per evitare la retrocessione e poi vado via”.

Durante la partita tra Sampdoria e Roma, Ferrero era arrivato a Marassi e con l’abbandono di Lanna dallo stadio, era scattata l’ira dei tifosi blucerchiati. Tanti cori contro il produttore cinematografico romano, che oggi ha chiesto scusa e vorrebbe tornare alla guida del club. Intanto, c’è Al Thani che sta preparando le sue mosse per acquistare il club blucerchiato.