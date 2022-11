Calciomercato Inter, annuncio improvviso: che rivelazione sul big

Pausa per i Mondiali e in casa Inter si approfitta per parlare di mercato e rinnovi. Ecco quanto annunciato da Beppe Marotta.

Con la pausa per i Mondiali è tempo per i club di Serie A di pensare da un lato al calciomercato di gennaio e dall’altro a sistemare alcune situazioni in sospeso, come ad esempio quelle legate ai rinnovi.

In casa Inter il rinnovo di cui si parla con maggior insistenza è quello di Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro, che quest’estate è stato nel mirino del PSG, alla fine è rimasto in nerazzurro. Con la sua permanenza però è tornata prepotentemente sul tavolo la questione del prolungamento di contratto.

L’attuale accordo infatti scade il prossimo 31 giugno. Qualora non dovesse essere trovato un accordo non è escluso che il PSG possa riaffacciarsi alla finestra. Un’eventualità che preoccupa i tifosi dell’Inter e cha spingo Beppe Marotta a cercare di chiarire la situazione.

Inter, Marotta sul rinnovo di Skriniar: “Ottimista sul rinnovo”

“Con Skriniar c’è grande rispetto.” Tuttomercatoweb riporta le parole di Beppe Marotta a margine di una presentazione. “Da tempo abbiamo avviato una negoziazione. Sono ottimista sul rinnovo. Non è l’unica situazione da definire, ci sono anche altri rinnovi. Tutti lo meriterebbero però le logiche aziendali purtroppo ci costringono a fare altre valutazione.”

Marotta poi è più chiaro: “L’attuale sistema delle scadenze di contratto ci penalizza nel contesto europeo. Ciò non vuol dire che i calciatori forti non vadano riconfermati, ma purtroppo l’Italia è diventata un campionato di passaggio nel quale. E’ uno scenario diverso dai primi anni 2000 nei quali eravamo un campionato appetibile.”