Mondiali, piovono i forfait: la doppia tegola è ufficiale

C’è grande attesa per i Mondiali di calcio che si terranno in questi giorni in Qatar. Intanto, tra le nazionali, piovono i forfait.

Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente i Mondiali di calcio in Qatar, un evento di portata mondiale e che si terrà, in maniera abbastanza ‘eccezionale’ nei mesi di Novembre e Dicembre. Sarà un periodo amaro per i tifosi italiani visto che la Nazionale di Roberto Mancini non si è qualificata per questa manifestazione, per la seconda volta consecutiva.

Non ci sarà l’Italia, ma ci saranno tanti motivi d’interesse, in primo luogo sarà probabilmente l’ultima chance per Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I due hanno vinto qualsiasi cosa e manca solo il Mondiale al loro straordinario palmares. L’Argentina, vincitrice dell’ultima Coppa America è una delle grandi favorite ma nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con un forfait.

L’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez si è fermato per una lesione muscolare e dovrà quindi saltare la competizione. Il calciatore viola non era un titolare, ma era un pallino del ct Scaloni e rappresenta comunque un’importante perdita. Scaloni ha convocato al suo posto Angel Correa, calciatore dell’Atletico Madrid. Da valutare ancora le condizioni di Joaquin Correa e Paulo Dybala, entrambi alle prese con alcuni fastidi.

Mondiali, non solo Gonzalez: si ferma Mane

Se nell’Argentina non era fondamentale la presenza di Nico Gonzalez la situazione è ben diversa in casa Senegal. L’attaccante del Bayern Monaco Sadio Mane non parteciperà al torneo in Qatar, un’assenza pesantissima per la nazionale africana. Gravi problemi per il Senegal che esce ridimensionato da questo forfait.

Mane ci ha provato fino all’ultimo ma non ce l’ha fatta e dovrà cosi saltare un torneo di straordinaria importanza per il suo paese. I Mondiali inizieranno domenica ma sono tante le situazioni in bilico e c’è apprensione per diversi talenti in vista di questa competizione.