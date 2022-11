Mondiali, colpo di scena imbarazzante: l’episodio non ha precedenti

Clamoroso ai Mondiali in Qatar! Il torno ancora non è iniziato e già c’è un problema per una delle nazionali in corsa per il torneo.

Finalmente iniziano i Mondiali di calcio, in via del tutto eccezionale in inverno invece che in estate, a causa delle condizioni meteo in Qatar. Uno potrebbe pensare che, date queste tempistiche, ci sia stato tutto il tempo necessario per prepararsi a dovere, e invece ecco emergere un problema imbarazzante.

Nulla che riguardi l’organizzazione generale del torneo, che peraltro è stato anticipato pochi mesi fa di un giorno. In effetti, la prima partita era stata inizialmente fissata per lunedì 21 novembre, ma lo scorso agosto la FIFA ha deciso di spostare tutto alla domenica prima. In questa data vedremo infatti in campo Qatar ed Ecuador, subito dopo la cerimonia di apertura.

Il problema imbarazzante di cui si è detto è invece occorso a una delle nazionali partecipanti al torneo, secondo quanto emerso oggi da ‘Canal 2 International’. Si tratta del Ghana, che deve affrontare un piccolo disguido organizzativo, sebbene le Black Stars abbiano avuto fino dal 29 marzo per prepararsi al via.

Ghana senza maglie ai Mondiali: corsa contro il tempo per trovare una soluzione

Nei quasi otto mesi intercorsi dalla qualificazione ai Mondiali all’inizio ufficiale del torneo, la federazione ghanese non ha evidentemente fatto in tempo a pianificare un piccolo dettaglio: le maglie. Il kit del Ghana, firmato da Puma, in realtà è pronto da tempo, ma attualmente non si trova con la squadra in Qatar. Un piccolo clamoroso problema, visto che lo staff delle Black Stars si è letteralmente dimenticato di portare con sé le divise per il Mondiale.

La Federcalcio ha subito approntato una soluzione, provvedendo a inviare le maglie alla squadra, ma c’è il rischio che non si faccia in tempo a recapitarle. I dubbi, secondo quanto riportato dalle fonti internazionali, riguardano la particolare lentezza delle poste ghanesi. La selezione allenata da Otto Addo dovrà scendere in campo giovedì 24 novembre contro il Portogallo: ce la faranno ad avere le loro maglie ufficiali?