Juve nel caos, questa non ci voleva: che batosta per Allegri

Per Max Allegri non arrivano notizie positive: le ultime dichiarazioni del calciatore della Juventus mandano in allarme l’ambiente

L’ultimo periodo ha consacrato Adrien Rabiot come uno degli elementi più importanti per la Juventus di Max Allegri. Il calciatore francese ha finalmente trovato la sua dimensione dopo aver ricevuto diverse critiche nel corso dei suoi anni torinesi. Il centrocampista si è rivelato una pedina preziosa per la rimonta.

Inoltre sta diventando anche uno dei leader del gruppo bianconero. Il calciatore, che nei giorni scorsi, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha lanciato la sfida al Napoli per la corsa scudetto, ora spaventa i tifosi della Juventus con alcune parole che sanno di addio.

Juventus, Rabiot apre all’addio a giugno: “Sono nell’ultimo anno di contratto, il Mondiale può aiutarmi per il futuro”

Adrien Rabiot è stato vicino a lasciare il club di Andrea Agnelli già durante la scorsa estate quando per lui si è fatto sotto il Manchester United. Alla fine, però, il calciatore ha scelto di prolungare la sua avventura con la Juventus, rifiutando le lusinghe provenienti dalla Premier.

Il suo contratto, in scadenza a giugno 2023, fa tornare d’attualità il suo futuro. Il centrocampista ne ha parlato dal ritiro della Francia, a pochi giorni dall’inizio del Mondiale. Le sue parole però non rassicurano i tifosi bianconeri. Anzi, tutt’altro. Il francese è sembrato infatti aprire ad un suo addio.

“Ho mancato il Mondiale del 2018 e per me è stata una grande delusione. Ho lavorato tanto per esserci e questa è la mia rivincita. Spero di sfruttare questa occasione per esprimermi e avere le mie chance da titolare. Sono nell’ultimo anno di campionato con la Juventus e spero che il Mondiale possa aiutarmi per il mio futuro”, ha detto in maniera sibillina Rabiot.