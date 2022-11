Serie A, colpo di scena: esonero ad un passo, pronto il sostituto

Durante la sosta per i Mondiali potrebbe arrivare il cambio in panchina per il club di Serie A: mancherebbero solo i dettagli.

La pausa per i Mondiali è anche l’occasione per i club di Serie A per tirare un po’ le somme della stagione fino a questo momento. Alcune squadre stanno già lavorando sul mercato per definire i colpi, ma non manca chi sta facendo valutazioni sugli allenatori.

Come ad esempio l’Hellas Verona. La squadra scaligera occupa i bassifondi della classifica. Una situazione che nemmeno l’avvicendamento in panchina tra Cioffi e Bocchetti sembra aver sistemato. La rotta non è stata invertita e l’Hellas Verona continua a faticare a livello di gioco e di risutati.

Il presidente Setti sta quindi facendo alcune valutazioni sull’ex tecnico della Primavera. Bocchetti infatti, da quanto è stato chiamato a sostituire Cioffi, ha collezionato uno score poco invidiabile fatto di 6 sconfitte su altrettante uscite. Risultati decisamente negativi che potrebbero costargli il posto come tecnico della prima squadra.

Serie A, altro cambio in panchina per il Verona: arriva Ficcadenti

La Serie A potrebbe quindi vedere un altro avvicendamento in panchina. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb la dirigenza del Verona starebbe per chiudere per il ritorno di Massimo Ficcadenti. Il tecnico, che al Bentegodi è stato sia calciatore che allenatore, potrebbe in questi giorni firmare un contratto fino a giugno con opzione per il secondo.

Ficcadenti manca dal campionato italiano dal 2012, nella poco fortunata esperienza a Cagliari. Da allora ha principalmente allenato in Giappone. Bocchetti in ogni caso non vorrebbe licenziato, ma resterebbe comunque nel nuovo staff tecnico del Verona.