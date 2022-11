Calciomercato Juventus, colpo da novanta a gennaio: l’annuncio

La Juventus a gennaio potrebbe infiammare il calciomercato con un colpo da novanta: arriva anche l’annuncio

La Juventus viene da sei vittorie consecutive in Serie A in attesa della ripresa che si verificherà a gennaio. Lì si capirà dove può arrivare la squadra di Massimiliano Allegri, che ha totalmente deluso le aspettative in questa prima parte di stagione. In Champions, per esempio, ha vinto solo una partita su sei ed è retrocessa in Europa League. Mentre in campionato sono dieci i punti di distanza dal Napoli capolista.

L’anno scorso, la Juve a gennaio acquistò Dusan Vlahovic per avviare la ‘rivoluzione’, proseguita in estate con gli arrivi di Pogba e Di Maria, per fare un esempio. E a gennaio 2023 potrebbe arrivare anche Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio: a parlarne è stato il presidente dei Piccoli Azionisti del club bianconero, Paolo Aicardi.

Calciomercato Juventus, Milinkovic a gennaio

Paolo Aicardi, presidente dei Piccoli Azionisti della Juventus, ha parlato ai microfoni di TvPlay Calciomercato.it: “Secondo me, come diceva Boniperti, la vittoria più interessante è la prossima. E a gennaio potrebbe arrivare una sorpresa. L’operazione Milinkovic-Savic si può fare già nella prossima sessione di mercato, ricordiamo che c’è sempre un azionista come Exor che ha modo di muoversi se ritiene la trattativa giusta”.

Parole chiarissime che dimostrano come Milinkovic-Savic possa cambiare squadra fin da subito. La sensazione è che con la Lazio difficilmente il sodalizio continuerà, visto il pressing di tanti top club oltre chiaramente alla Juventus. Il contratto del centrocampista serbo, oggi impegnato al Mondiale di Qatar 2022, è in scadenza il 30 giugno 2024. In caso di mancato accordo per il rinnovo, Lotito dovrà cederlo.