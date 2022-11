Calciomercato Juventus, il diktat dal Mondiale: “Allegri aveva ragione”

Juventus, i Mondiali in Qatar scatenano il mercato ed i tifosi bianconeri. Sui social network arriva il diktat dei supporters.

La Juventus di Andrea Agnelli ha un po’ di situazioni da sistemare. Oltre al riscatto ed al conseguente rinnovo di Manuel Locatelli, il club bianconero è al lavoro per trovare la quadra relativa ad Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juve ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e rischia di dire addio ai piemontesi a parametro zero.

Già da gennaio, Rabiot sarà libero di firmare un preaccordo con un nuovo club che poi, eventualmente, potrà raggiungere dall’1 luglio. Al momento il suo futuro, dunque, resta più in bilico che mai. Riuscirà la Juventus a strappare l’accordo con il calciatore per evitare di perderlo gratis?

Rinnovo Rabiot, tifosi della Juventus scatenati sui social

Chi vivrà, vedrà. Intanto, però, i tifosi bianconeri sono furiosi sui social. In tanti, infatti, contestano la decisione di Agnelli & Co. di non cedere alla richiesta di 10 milioni di euro. Per molti, infatti, il gioco varrebbe la candela. Intanto Rabiot regala spettacolo in Qatar, durante la gara di esordio ai Mondiali contro l’Australia: gol e assist vincente per il raddoppio di Giroud.

Su ‘Twitter’, alcuni supporters bianconeri si schierano dalla parte del ragazzo: “10 milioni sono un’enormità, mi rendo conto. Però lo abbiamo aspettato tre stagioni, di cui due pessime, ed ora che è letteralmente esploso lo dobbiamo regalare perché se lo goda un’inglese? Impazzisco, non ce la faccio”, scrive l’utente Giampiero. “Rabiot, un goal e un assist anche al mondiale. Anche questa volta ha avuto ragione Allegri nel difenderlo e dargli fiducia”: è il tweet di un altro tifoso della Juve.