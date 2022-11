Incredibile Ronaldo, ora è tutto vero: ufficialità e colpo di scena

Clamoroso Ronaldo: la decisione dell’attaccante portoghese arriva nel momento più inaspettato, e potrebbe avere conseguenze sul Mondiale.

Cristiano Ronaldo è un giocatore che fa sempre discutere, anzi in questo periodo non si parla d’altro che di lui. Il tutto senza che l’attaccante lusitano sia ancora sceso in campo con il suo Portogallo (lo vedremo solamente giovedì 24 contro il Ghana). Ma uno come CR7 ormai non ha bisogno di giocare per far parlare di sé.

In verità, il problema è proprio questo: il fatto che non stia giocando. Non nel Portogallo, ovviamente, dove è ancora un elemento imprescindibile della talentuosissima rosa a disposizione di Fernando Santos. I suoi guai sono notoriamente con il Manchester United, dove il rapporto con Erik ten Hag non è mai decollato, e ora pare che ci siano frizioni pure con dirigenza e compagni.

La recente e controversa intervista con Piers Morgan ha fatto il giro del mondo e complicato ulteriormente un rapporto secondo molti da tempo compromesso. E ora, dopo appena 1.051 minuti in 16 partite con i Red Devils, la situazione ha finalmente raggiunto un punto di rottura ufficiale.

Cristiano Ronaldo lascia: svincolato dal Manchester United

Una decisione tutt’altro che inaspettata, per come si erano messe le cose: Cristiano Ronaldo è ufficialmente svincolato. Nel cuore dei Mondiali in Qatar e prima ancora di scendere in campo col Portogallo, l’attaccante 37enne ha rescisso il suo contratto con il Manchester United, e si trova ora libero di accasarsi altrove.

Negli scorsi mesi si erano fatti tanti nomi, addirittura in Italia (con il Napoli che aveva preso in considerazione la cosa), ma nulla di concreto. Il vero timore dei tifosi portoghesi è che questa situazione possa direzionare altrove la concentrazione di Ronaldo, distraendolo dalle sue prestazioni con la Nazionale.