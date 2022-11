Cristiano Ronaldo nella storia: è tutto vero, ora è ufficiale

I numeri di Cristiano Ronaldo sono ogni giorno più impressionanti. Cristiano stupisce sia dentro che fuori dal campo da gioco.

Si sta tenendo in questi minuti la seconda sfida ufficiale dei Mondiali in Qatar, uno degli eventi più attesi dell’anno. Il leggendario campione portoghese Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più importanti dell’evento ed ha una delle ultime chance di poter vincere questa straordinaria competizione.

Il 2022 di Cristiano è stato finora abbastanza deludente, tanti alti e bassi e soprattutto una situazione di costante rottura con il Manchester United. Il portoghese voleva dire addio in estate, ma non sono state trovate le condizioni ed ora le parti sono ai ferri corti, sempre più totali.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha realizzato negli ultimi giorni una bella intervista con il giornalista inglese Piers Morgan, un’intervista dove Cristiano ha parlato di tutto ed ha inoltre punzecchiato negativamente il suo club. Il Manchester United non ha gradito e pochi giorni fa ha risposto con una nota ufficiale. Le parti sono vicine all’addio anche se ora la testa di Cristiano è rivolta esclusivamente al Mondiale.

Cristiano Ronaldo, ennesimo grande record

Oltre ad aver vinto quasi tutto con la maglia dei club dove ha militato, Cristiano ha ottenuto tantissimi record e soddisfazioni a livello personale. Il numero di gol del lusitano è incredibile, ma non solo: Ronaldo ha segnato a più riprese nuovi record e l’ultimo gli permette di essere unico al mondo.

Cristiano Ronaldo è il primo essere umano nella storia ad aver raggiunto 500 milioni di followers su Instagram. Numeri incredibili e che nessuno, in qualsiasi ambito, ha mai solo sfiorato. Tra i calciatori il secondo in questa classifica è Lionel Messi, abbastanza indietro a quota 376 milioni di follower. I numeri di questi due talenti crescono giorno dopo giorno e aumentano non solo nel calcio ma anche nel mondo social.