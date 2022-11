Serie A, succede l’imponderabile: il gesto di De Laurentiis e Arrivabene

In Lega di Serie A scoppia il caos: De Laurentiis e Arrivabene insolitamente alleati, salta il banco e adesso tocca ricurire lo strappo.

Che Aurelio De Laurentiis non sia il tipo d’uomo che le manda a dire lo hanno un po’ capito tutti, nel mondo del calcio italiano. Il patron del Napoli, in questi anni, si è reso protagonista di una serie di uscite spesso provocatorie e sopra le righe, accuse veementi e frasi destinate a fare discutere. E anche oggi non è stato da meno.

Stavolta De Laurentiis è riuscito a scatenare una vera e propria rivolta, che ha coinvolto ovviamente diversi altri suoi colleghi presidenti di club. Le conseguenze di questa frattura non sono ancora chiare, ma di sicuro confermano che ci sono ancora tante divisioni nel calcio italiano.

A sorprendere ancora di più è la curiosa “alleanza” tra De Laurentiis e Maurizio Arrivabene della Juventus, uniti in questa nuova battaglia. I litigi tra i presidenti del calcio italiano non sono certo una novità, ma questa volta pare che la patata sia davvero bollente. La riunione della Lega di Serie A prevista per oggi pomeriggio è infatti finita prima del tempo, dopo l’addio dei due dirigenti.

De Laurentiis e Arrivabene contro tutti: caso in Lega di Serie A

Parole dure, quelle di Aurelio De Laurentiis all’assemblea della Lega di Serie A di oggi: sarebbe infatti stato un suo acceso discorso, secondo ‘Calcio & Finanza’, ad aver fatto saltare le carte. Il presidente del Napoli si è scagliato contro l’intera organizzazione della Lega, “in particolare dal lato club”, scrive la testata. Tra i suoi principali obiettivi, ci sarebbe stato Claudio Lotito, patron della Lazio.

Dopo la sfuriata di De Laurentiis, anche i massimi dirigenti di Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Monza hanno lasciato l’assemblea. Alcuni perché d’accordo con il presidente del Napoli, e altri perché semplicemente consapevoli che il clima era troppo teso per proseguire. Assente dall’inizio, invece, Urbano Cairo del Torino, che non si è presentato alla riunione.