Mani nei capelli per De Laurentiis: Napoli, comunicato ufficiale pesante

Il Napoli vince e convince dall’inizio del campionato. Un’altra spumeggiante vittoria, contro la Cremonese, manda gli azzurri in vetta solitaria dopo nove giornate di Serie A. Una brutta notizia, però, fa capolino nell’universo partenopeo: c’è il comunicato ufficiale. I tifosi, il tecnico Spalletti, il presidente De Laurentiis, e tutti i calciatori della rosa dovranno compattarsi per risolvere questa situazione.

Napoli, che inizio di stagione infuocato. Tutto in barba alla rivoluzione estiva che ha visto concretizzarsi l’addio di diverse colonne portanti del club partenopeo degli ultimi anni. Gli azzurri sono attualmente un rullo compressore, e rifilano un mucchio di gol a qualsiasi avversario. Letteralmente, dal Liverpool all’ultima avversaria, la Cremonese, passando per l’Ajax con il record di marcature in una partita in trasferta nelle coppe europee contro gli olandesi. Reti a raffica, gioco aggressivo e di qualità. Occhio anche allo sguardo rivolto verso il futuro, con una Apple che seduce De Laurentiis e l’Italia intera.

Con giusta causa, considerando le partenze pesantissime, non era così facile immaginarsi un Napoli così competitivo. Il club di De Laurentiis primeggia in Serie A con 23 punti, ed in Champions League con nove nel girone. Un sogno ad occhi aperti per tutti gli appassionati di questa squadra. Arriva però un comunicato ufficiale, dallo stesso club azzurro, che fa masticare amaro a tutti.

Napoli, comunicato ufficiale su un titolarissimo: rischia di tornare nel 2023

Fino a questo momento, il Napoli di Spalletti si è dimostrato particolarmente solido anche dal punto di vista dell’integrità fisica dei suoi calciatori. A differenza di altre big, come Juventus e Milan, piuttosto flagellate dagli infortuni, i partenopei han dovuto “solo” fronteggiare, ed alla grande considerando le vittorie, la pesante assenza di Osimhen.

Purtoppo però, come annunciato dalla stessa società di De Laurentiis attraverso un comunicato ufficiale, Rrahmani si è fatto male in modo abbastanza serio durante Cremonese-Napoli. Il difensore kosovaro, che con il nuovo acquisto Kim Min-Jae sta formando una coppia difensiva scoppiettante, dovrà stare lontano per un po’ dai campi di gioco.

Lesione al tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di un titolarissimo, ma potrà ben contare su Juan Jesus, che dalla passata stagione ha ben figurato, e il nuovo difensore Ostigard, che con il Lecce è stato uno dei migliori degli azzurri.