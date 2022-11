Calciomercato Inter, ecco l’erede di Gosens: Marotta e Ausilio calano il jolly

Inter, quale futuro per Robin Gosens? Il tedesco verso l’addio a gennaio, ma Marotta e Ausilio hanno già l’erede dell’ex Dea

Arrivato lo scorso anno per completare l’allungo Scudetto sul Milan, Robin Gosens non è mai riuscito ad incidere per davvero in questa Inter targata Simone Inzaghi. Il tedesco era stato acquistato da Marotta ed Ausilio per raccogliere nel lungo periodo l’eredità del devastante Perisic, ma l’impatto dell’ex Atalanta è stato nettamente diverso da quello avuto nei suoi anni bergamaschi.

Per carità, il vizio del gol è rimasto e quest’anno lo si è notato, con Gosens a segno anche nelle notti di Champions e nella cornica del Camp Nou. Eppure non sembra essere sbocciato l’amore tra l’ex Dea e Simone Inzaghi, che ormai gli preferisce l’italiano Dimarco in pianta stabile. Ragion per cui, potrebbe dire addio all’Inter nella prossima sessione di gennaio.

Inter, addio a Gosens a gennaio? Ecco pronto l’erede

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter ha già pronto il piano per sostituire Gosens. Tornato in ottica Eintracht Francoforte, Marotta e Ausilio hanno il jolly in caldo e da calare al momento giusto. Il nome è quello di Adrien Truffert, esterno franco-belga del Rennes, che potrebbe diventare il prossimo laterale nerazzurro in caso di addio definitivo di Gosens.

L’ostacolo per il classe 2001 del club francese, però, potrebbe essere il prezzo (intorno ai 15 milioni di euro). Marotta e Ausilio starebbero valutando anche l’ipotesi prestito con diritto/obbligo di riscatto in estate, ma la formula non sembra convincere troppo il Rennes, che reputa Truffert un elemento di spicco della propria rosa.