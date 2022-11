Calciomercato Juventus, Agnelli ha in serbo un doppio colpo da urlo

La dirigenza della Juve è al lavoro sul mercato e potrebbe presto sferrare l’assalto per due grandissimi acquisti. Tifosi in attesa.

La Juventus ha realizzato nell’ultima sessione di calciomercato una campagna acquisti di altissimo livello. Parametro zero di lusso e colpi in ogni reparto che davano tante aspettative ai tifosi, ma le cose non sono andate come previsto. Di Maria e Pogba, sia per problemi fisici che per altri motivi, non hanno mantenuto le aspettative e Bremer ha faticato, soprattutto nei suoi inizi.

La squadra ha iniziato malissimo la stagione, lo stesso Allegri è finito nel mirino complice l’eliminazione da un girone di Champions League tutt’altro che difficile e la squadra ha ingranato solo nella parte finale del 2022. Allegri ha risolto le polemiche grazie a vittorie in big match come quelli con Inter e Lazio ed i bianconeri hanno concluso l’anno al terzo posto.

Ora, è tempo di pensare al futuro, e la società lavora ad interessanti manovre di mercato. Il club ha alcuni big in scadenza di contratto (vedi Di Maria e Rabiot) e alcuni calciatori ormai alla fine di un ciclo, di conseguenza è al lavoro per una fase di rinnovamento. La dirigenza è pronta a intervenire pesantemente sul mercato.

Juventus, si lavora al doppio colpo

L’edizione odierna di Tuttosport analizza i possibili colpi della squadra bianconera. La società lavora sia per gennaio che per giugno e guarda in Serie A per rinforzare la rosa. Allegri è alla ricerca di un esterno che possa dare il cambio a Cuadrado e i bianconeri hanno messo nel mirino Rick Karsdorp. Il terzino della Roma è in rotta con Mourinho e la società lavora ad un colpo low cost. D’altro canto Pinto vorrebbe cedere il calciatore solo a titolo definitivo.

Il sogno di mercato della Juve si chiama però Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024, l’intesa per il rinnovo è lontana e il ‘Sergente’ ritroverebbe volentieri i compagni di connazionale Kostic e Vlahovic. Lotito continua a chiedere 100 milioni per la sua stella, ma la Juve punta sul calciatore e presto potrebbe sferrare l’assalto. I tifosi intanto sognano.