Italia, la confessione di Baggio è da brividi: “Ho perso tre cose…”

Le parole di Roberto Baggio, ex numero dieci dell’Italia, mettono i brividi a qualunque appassionato di calcio

Qualunque tifoso italiano quando vede un filmato di Roberto Baggio non può non emozionarsi. Una maestosità tecnica paurosa, che ha raggiunto il suo apice nel Mondiale di USA ’94. Un torneo passato alla storia per il complotto che fece fuori Maradona, per esempio, ma anche per il rigore sbagliato dal Divin Codino in finale contro il Brasile. Una cavalcata pazzesca dopo un inizio a rilento, conclusasi con la sconfitta con la Nazionale Verdeoro.

Tutti hanno perdonato Roberto Baggio per quell’errore. Tutti, tranne lo stesso Baggio. In un’intervista rilasciata oggi ai microfoni di Sky Sport, ha rimarcato ancora una volta la sua delusione per quel rigore sbagliato. Un errore che non si perdonerà mai. Continua a ripensarci, a rimuginarci, anche se i tifosi azzurri gli vorranno sempre bene. La confessione di oggi aumenta l’amarezza perché oltre al Mondiale, il Divin Codino perse anche altri due riconoscimenti.

Italia, Baggio ripensa al rigore di USA ’94

Roberto Baggio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non dimenticherò mai il rigore di USA ’94. In un colpo solo persi tre cose: il Mondiale, il Pallone d’Oro e il titolo di miglior giocatore del mondo”. Poi continua: “Era un momento che sognavo da tutta la vita, proprio contro il Brasile. Quel rigore lo calciai con la serenità di sempre, ma è finita in un modo assurdo. E’ una roba che non si dimentica”.

L’Italia pianse con Baggio in quel caldo pomeriggio di Pasadena, ma bisogna anche ricordare che quello non fu l’unico errore. Prima del numero dieci azzurro, infatti, ci furono anche gli errori di Baresi e anche Massaro. E anche con il gol di Baggio, il Brasile avrebbe avuto l’opportunità di portare a casa la Coppa del Mondo con un altro tiro dal dischetto.