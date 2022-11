Euro 2024, il primo match degli Azzurri al Maradona: è ufficiale

L’Italia di Roberto Mancini torna a disputare una sfida al ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli: si tratta del prestigioso match contro l’Inghilterra.

L’ultima volta è accaduto dieci anni fa. Era il 15 ottobre del 2013 e la Nazionale azzurra sfidava l’Armenia nella gara di qualificazione ai Mondiali del 2014. Nell’occasione la squadra di casa pareggiò 2-2 con le reti di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli.

Nel giorno in cui ricorre il secondo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, la FIGC ha annunciato ufficialmente che l’Italia tornerà a confrontarsi per un match ufficiale sul terreno di gioco di Fuorigrotta.

La gara in questione sarà valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, i quali si disputeranno tra circa due anni in Germania. Per la prima gara della fase a gironi, gli azzurri incontreranno l’Inghilterra. Nel medesimo gruppo ci sono anche Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Europei 2024, l’Italia torna al Maradona per sfida l’Inghilterra

Il match è stato annunciato per giovedì 23 marzo 2023 alle 20:45 a Napoli. Per la precisione sarà la 26esima dell’Azzurra nel capoluogo campano. Il bilancio è di 13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. In generale, contro l’Inghilterra in 30 gare, l’Italia è uscita vincitrice in 11 occasioni con altrettanti pareggi e 8 sconfitte.

Inoltre, la FIGC ricorda che Napoli è una delle candidate italiane per ospitare la fase finale dei Campionati Europei del 2032. Il prestigioso incontro, quindi, sarà anche un banco di prova rispetto all’accoglienza, l’ospitalità e le opportunità che eventualmente l’impianto di Fuorigrotta e il contesto napoletano possono offrire alla Nazionale di Roberto Mancini.