Mondiali in Qatar, Mancini ora se la ride: è ufficiale

Il Ct della Nazionale italiana Mancini può sorridere dopo quanto accaduto nella giornata odierna ai Mondiali: il risultato è ufficiale.

La prima sorpresa del Mondiale è arrivata oggi. L’Argentina, indicata tra le principali favorite per la vittoria finale, è stata infatti sconfitta 2-1 dall’Arabia Saudita. Un passo falso inatteso per l’Albiceleste, passata inizialmente in vantaggio grazie ad un calcio di rigore conquistato da Leandro Paredes e trasformato da Lionel Messi. Poi, nella ripresa, le reti firmate da Saleh Al-Shehri e Salem Al-Dossari hanno capovolto la situazione sancendo il ko dei sudamericani. Un risultato, questo, molto gradito non soltanto dalla Polonia e del Messico (stesso girone) ma anche all’Italia.

La sconfitta odierna, infatti, ha interrotto la striscia di 36 partite consecutive senza sconfitte dell’Argentina. Un passo falso che, di fatto, gli ha impedito di raggiungere a quota 37 proprio la Nazionale di Roberto Mancini. Una piccola soddisfazione per gli azzurri, arrivata al termine di un anno iniziato nel peggiore dei modi (mancata qualificazione alla kermesse in corso di svolgimento in Qatar) e proseguito altrettanto male.

Una doppia beffa quindi per i sudamericani, apparsi troppo imprecisi e supponenti in campo. “Hanno segnato due gol in 5 minuti e con gli unici due tiri della loro partita. Ora non c’è altra scelta che alzarsi, andare avanti. E’ un giorno triste, ma guardiamo al futuro a testa alta” sono le parole del Ct Lionel Scaloni, finito inevitabilmente nella bufera e chiamato ad evitare la clamoroso eliminazione già nella fase a gironi.

Mondiali, Argentina ko: salvo il record dell’Italia

Per passare il turno, l’Albiceleste dovrà cercare di vincere le prossime due partite e sperare in qualche risultato favorevole. In caso di secondo posto, agli ottavi di finale potrebbe già andare in scena un confronto diretto con la Francia di Kylian Mbappé. Una prospettiva da incubo per Messi e compagni, giunti in Qatar con l’intento di andare avanti il più possibile.

Per quanto riguarda l’Italia, l’operazione di ricostruzione avviata da Mancini fin qui ha fornito risultati contrastanti. Qualche bagliore di speranza, in estate, c’è stato ma il ko patito per mano dell’Austria ha dimostrato che la strada per tornare competitivi ad alti livelli è ancora lunga.