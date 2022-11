Calciomercato Roma: attrazione spagnola per Tiago Pinto

La Roma deve risolvere un’esigenza: Pinto ha un’ampia scelta per sistemare la falla che si è venuta a creare, il portoghese guarda in Liga

La Roma è impegnata a risolvere il caso Karsdorp. La grana relativa al calciatore olandese è nata dopo le severe critiche a lui rivolte da José Mourinho al termine della gara con il Sassuolo. Il terzino destro ha abbandonato Roma prima della sosta e in queste ultime ore è tornato nella Capitale su precisa richiesta dei Friedkin.

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, tuttavia, il confronto con la proprietà non si registrerà prima di martedì quando la Roma farà ritorno dal Giappone. Al momento, in Asia sono presenti anche i massimi vertici della società. La rottura con il giocatore sembra comunque insanabile e Tiago Pinto è impegnato per trovare un sostituto.

Calciomercato Roma, tra le opzioni per la fascia destra Bereszynski e tre spagnoli

Il general manager portoghese dovrà cercare un sostituto di garanzia al terzino olandese. Alla Roma, come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato accostato il polacco della Sampdoria Bartosz Bereszynski. Complici le difficoltà societarie dei blucerchiati, il terzino ora impegnato nei Mondiali, potrebbe raggiungere José Mourinho.

Non mancano comunque le alternative concentrate in Spagna, come ribadisce la ‘rosea’. Nella lista di Pinto ci sono tre elementi che giocano in Liga. Il primo in agenda è Alvaro Odriozola, già in Serie A nella passata stagione (alla Fiorentina) e chiuso al Real Madrid.

Un’altra alternativa è Hector Bellerin. Anche l’ex Arsenal è ai margini del Barcellona ed è pronto a lasciare i blaugrana dopo il suo arrivo in estate. Su di lui c’è anche il Betis, club nel quale ha giocato nello scorso anno.

L’ultimo nome al vaglio della dirigenza romanista è quello di Ivan Fresneda, classe 2004 del Valladolid. Il giovane è cresciuto nel settore giovanile delle ‘merengues’. In questo inizio di campionato ha collezionato sei presenze prima della sosta.