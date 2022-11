“È rimasto negli spogliatoi”: Napoli, critiche e svolta in Qatar

Il calciatore del Napoli ha risposto alle critiche social in pochi minuti: la rete firmata può avere un’importanza capitale

Dalle critiche al gol in meno di un tempo di gioco. Succede sempre più spesso. I social lasciano traccia di post che in pochi minuti possono essere motivo di ilarità di tanti. Questa volta è avvenuto durante il match dei Mondiali tra Polonia e Arabia Saudita, valida per il gruppo C.

Dopo lo 0-0 con il Messico, la Polonia è entrata in campo con l’obiettivo della vittoria per mantenere aperto il discorso qualificazione prima dell’ultimo e impegnativo incontro con l’Argentina, battuta in rimonta dall’Arabia Saudita all’esordio nel girone. La formazione polacca è arrivata al riposo in vantaggio per 1-0.

Mondiali, Polonia-Arabia Saudita: Zielinski dalle critiche al gol in meno di quarantacinque minuti

Oggetto della critica in questo caso è stato il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il calciatore polacco è un elemento molto importante sia della compagine azzurra sia della sua Nazionale. Per questo da lui ci si aspetta sempre tanto.

Spiccano per questo motivo le critiche ricevute dal centrocampista da alcuni tifosi polacchi.

“Zielinski è rimasto nuovamente negli spogliatoi”, ha scritto un utente su Twitter pochi minuti prima del gol.

Il calciatore del Napoli, infatti, ha sbloccato la partita al 39’. Il centrocampista ha perforato la porta dell’Arabia Saudita con un tiro centrale dall’interno dell’area di rigore che si è infilato sotto la traversa, dopo un’azione combinata da parte della Polonia e rifinita da Lewandowski. Un gol pesantissimo e che zittisce le critiche.