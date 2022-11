🏅 Mondiali, giornata da record in Qatar: è la prima volta nella storia!

Si è scritta la storia proprio in queste ore in Qatar. Un gol da record durante i Mondiali, esultano i tifosi.

Si giocano i Mondiali in Qatar, e le storie da raccontare non sono assolutamente poche. Tante compagini si stanno mettendo bene in mostra durante queste prime partite, sorprendendo anche il pubblico che si sta ritrovando ad osservare una competizione con tante sorprese. Chiedere all’Argentina, che alla prima partita si √® vista superare dall’Arabia Saudita. O ancora la Germania, ha dovuto lasciare i tre punti al Giappone all’esordio.

Ma ci sono anche storie di nazionale che non sono delle vere e proprie veterane di questa competizione. Squadre che hanno giocato pochi Mondiali, e che ovviamente vogliono dire la loro anche per regalare una gioia ai propri tifosi. E’ cresciuto molto il calcio canadese, tanto per fare un esempio. Lo sappiamo noi italiano, visto che Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Mimmo Criscito hanno deciso in estate di andare a giocare a Toronto.

Mondiali, primo gol storico del Canada in Qatar

Un sistema che sta crescendo sempre di pi√Ļ. E anche anche la nazionale del Canada sta portando a dire la sua. Partecipare al Mondiale in Qatar rappresenta di sicuro una bella soddisfazione, ed in queste ore √® arrivare anche la prima storica gioia per i tifosi della squadra biancorossa.

Contro la Croazia, infatti, il Canada ha firmato il suo primo gol in un Mondiale. La rete che entra di diritto nella storia di questa competizione e della stessa compagine canadese, √® stata firmata da Alphonso Davies: proprio lui, tra l’altro, aveva sbagliato il rigore durante la gara d’esordio contro il Belgio.