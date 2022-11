Inter, Marotta lo vuole a gennaio: mossa decisiva già mercoledì

L’Inter si muove per gennaio e punta un laterale sinistro. Tanti gli obiettivi nel mirino di Marotta, ma uno piùdi tutti ha convinto il ds.

L’Inter va a caccia di rinforzi a basso costo, per tamponare le attuali falle nella rosa di Simone Inzaghi e portarsi avanti rispetto al lavoro della prossima estate. A fine giugno, infatti, i nerazzurri rischiano di perdere ben nove giocatori della formazione attuale, tra cui diversi in difesa. Ecco perché è meglio muoversi per tempo per assicurarsi gli affari migliori.

Uno dei nodi principali riguarda quello del terzino sinistro. Sia Darmian, spesso impiegato in quel ruolo pur essendo destro, che Gosens vanno in scadenza, e i rinnovi paiono molto difficili. Con i loro addii, in quel settore del campo rimarrebbe il solo Dimarco, che però in più occasioni è stato impiegato da Inzaghi anche come braccetto di sinistra in difesa.

Insomma, la coperta è corta per il tecnico ex Lazio, e Beppe Marotta sa che deve trovare al più presto un’alternativa, magari già a gennaio. Tanti i terreni sondati dai nerazzurri, e tra i più caldi ci sono stati quelli dell’Empoli per Fabiano Parisi e del Bayer Leverkusen per Mitchell Bakker. Ma nessuno dei due ha soddisfatto il ds dell’Inter, anche per ragioni economiche, date le ristrettezze del club milanese.

L’Inter su Truffert, il nuovo Dimarco arriva dalla Francia

Una nuova opportunità però si è profilata di recente all’orizzonte, e Marotta vuole chiudere la trattativa quanto prima. Stiamo parlando di Adrien Truffert, 21enne mancino francese nato in Belgio, attualmente in forza al Rennes. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, in lui la dirigenza nerazzurra avrebbe ritrovato le caratteristiche tipiche di Dimarco, sia a livello atletico che tecnico.

Probabilmente mercoledì Marotta chiamerà il club francese per fare un’offerta ufficiale. Il Rennes vuole 15 milioni di euro per il cartellino di Truffert, ma l’Inter punta a strappare un prestito con riscatto, possibilmente a una cifra più bassa. Truffert viene da una prima parte di stagioe da 21 presenze e 5 assist tra Ligue 1 ed Europa League, è un punto fermo dell’U21 transalpina e ha già esordito in nazionale maggiore.