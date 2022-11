Inter, non solo Musah: nel mirino un’altra stellina Mondiale

Non solo lo statunitense Musah, l’Inter guarda anche ad un’altra rivelazione di questo Mondiale per rinforzare la rosa di Inzaghi.

Il Mondiale in Qatar sta mettendo in mostra diversi giocatori interessanti. D’altonde la massima rassegna iridata da sempre è stata trampolino di lancio soprattutto per quei calciatori che non militano nelle nazionali europee e sudamericane.

Una delle selezioni più giovani e si prospettiva è senza dubbio quella degli Stati Uniti. La nazionale a stelle e strisce, che si giocherà la qualificazione agli ottavi nel match al cardiopalma contro l’Iran, sta mettendo in vetrina diversi talenti interessanti.

L’Inter monitora attentamente la seleziona statunitense. Dopo che nei giorni scorsi si era diffusa la voce di un interessamento nerazzurro per il centrocampista del Valencia Musah, adesso arrivano notizie di un interessamento, sempre dell’Inter, per il laterale del Fulham Antonee Robinson.

Inter, sguardo rivolto agli USA: dopo Musah piace anche Robinson

Beppe Marotta sembra averci preso gusto a guardare in casa Stati Uniti. Stando a quanto riporta il Daily Mail infatti, i nerazzurri starebbero pensando molto seriamente all’acquisto del laterale Robinson, attualmente nelle fila del Fulham.

L’idea in casa Inter potrebbe essere quella di prendere Robinson in sostituzione di Gosens. Lo statunitense già in passato è stato vicino al campionato italiano, ma l’affare con il Milan non si concretizzò causa visite mediche. Adesso potrebbe essere la sua seconda occasione per approdare in Italia a patto che l’Inter trovi i 20 milioni chiesti dal Fulham.