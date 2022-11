Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso: addio certo, torna in Spagna

La Lazio è al momento impegnata a fare valutazioni su determinati calciatori. Il campionato è fermo, si pensa al calciomercato.

La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Nonostante problematiche importanti legate agli infortuni e ai rinnovi contrattuali il tecnico ha gestito al meglio la rosa e la squadra ha finito la prima parte di stagione in piena zona Champions League.

Sarri è alla seconda stagione a Roma e la squadra sembra ormai aver appreso al massimo i suoi assiomi. Il tecnico ha ormai una lista di ‘fedelissimi’ mentre alcuni faticano molto ad entrare nelle sue grazie. Tra questi c’è lo spagnolo Luis Alberto, da tempo in uscita e che non trova più spazio nella formazione titolare.

A gennaio un altro calciatore di proprietà biancoceleste potrebbe cambiare maglia. Il calciatore Gonzalo Escalante è attualmente in prestito alla Cremonese, ma sta faticando e potrebbe presto salutare. Le ultime sul suo futuro indicano ciò.

Lazio, Escalante verso l’addio

Come riportano i colleghi di Lalaziosiamonoi Escalante potrebbe rientrare alla base a gennaio. Il calciatore non è comunque nelle grazie di Sarri e difficilmente resterà nella Capitale. il suo futuro potrebbe essere cosi nuovamente in Spagna, nazione dove già ha giocato in passato.

Il Cadice è in forcing e vorrebbe il calciatore in Spagna, la Lazio non è maldisposta verso questa possibilità, ma allo stesso tempo l’ultima parola spetta alla Cremonese ed in particolare ad Alvini. Il tecnico del club lombardo ha chiesto rinforzi e prima di cedere vuole capire chi potrebbe arrivare in biancorosso. Una situazione in divenire.