“Via per colpa di Sarri!”: Juve, la rivelazione sull’attaccante

La Juve ha battuto la Lazio di Sarri prima della sosta, ma proprio sul tecnico toscano bisogna segnalare una ‘rivelazione’.

La Juventus, dopo un inizio di stagione abbasta traumatico, sembra che abbia trovato la strada giusta. I bianconeri sono usciti sì dalla Champions League, ‘retrocedendo’ in Europa League, ma sono riusciti anche a vincere le ultime sei gare di campionato, recuperando così tante posizioni in classifica.

Il team piemontese, infatti, ha saputo portarsi a soli due punti dal secondo posto occupato dal Milan di Stefano Pioli. Nonostante questa serie di vittorie, il distacco dal Napoli capolista è rimasto invariato, ovvero dieci punti.

La ‘Vecchia Signora’, tuttavia, non vuole di certo demordere nella lotta al titolo, anche perché a gennaio ci sarà lo scontro diretto allo Stadio Maradona. La Juventus, così come più volte dichiarato la scorsa estate, ha la necessità di tornare a vincere lo Scudetto, il quale manca dall’anno di Maurizio Sarri. Intanto, proprio sull’attuale allenatore della Lazio, bisogna registrare una rivelazione che sta facendo molto rumore.

Juve, la rivelazione del fratello di Kean: “Moise via nel 2019 per colpa di Sarri”

Giovanni Kean, fratello del calciatore della Juventus, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Tuttosport’ sul tecnico toscano: “Addio di Moise ai bianconeri nel 2019? Via per colpa di Sarri. Ci rimase molto male, perché sentiva la fiducia della società. Ma non rientrava nei piani dell’allenatore, ed il club ha dovuto prendere una decisione”.

Il fratello di Kean ha poi concluso il suo intervento al quotidiano sportivo: “Nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per il Mondiale, è stata una vera goduria vedere Moise segnare una doppietta alla Lazio, proprio sotto lo sguardo di Sarri”.