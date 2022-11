“Stava infettando il gruppo”: Inter, annuncio duro su Onana

Arrivano i primi chiarimenti in merito all’esclusione di André Onana nel match tra il Camerun e la Serbia: sorpresa per i tifosi dell’Inter La clamorosa sorpresa arrivata dal ritiro del Camerun ha sorpreso gli stessi giornalisti locali che non si sarebbero mai aspettati l’esclusione di André Onana. Il portiere dell’Inter invece è al centro di un ‘caso’. A spiegare la situazione questo pomeriggio è intervenuto su Twitch ai microfoni di ‘Tv Play’ il giornalista camerunese Gilbert Ongene Anya.

Un fulmine a ciel sereno per la stessa stampa locale. Il Camerun, che ha saputo trovare il pari nella gara odierna contro la Serbia dopo essersi ritrovato sotto per 3-1, deve confidare ora in una serie di risultati favorevoli tra il match in corso tra Brasile e Svizzera e nel prossimo turno per strappare ancora la qualificazione per la fase successiva. A patto però di battere i verdeoro nell’incontro decisivo in programma venerdì.

Camerun, ‘caso Onana’: “Problema disciplinare alla base, non ce lo aspettavamo”

Il giornalista si è mostrato sorpreso da quanto avvenuto in queste ultime ore. Onana, titolare indiscutibile dei ‘Leoni indomabili’ sembra ad un passo dall’addio. “Non sappiamo bene cosa sia successo tra Onana e il ct Rigobert Song, sappiamo che è un problema disciplinare e che il comportamento di Onana stava infettando il gruppo, ragione per cui Song ha deciso di lasciarlo in panchina contro la Serbia”, ha spiegato Ongene Anya.



Ha poi proseguito: “Non ci aspettavamo di vedere il secondo in campo. I primi ad essere imbarazzati per la vicenda siamo noi. Onana è un’istituzione in Camerun. La spiegazione ufficiale è che c’è stato un problema disciplinare”.



Infine, su Anguissa: “Siamo consapevoli sia uno dei giocatori più importanti della selezione ma non capiamo come mai con il Camerun faccia fatica mentre nel Napoli sia ai massimi livelli. Forse dipende dal contesto. Il problema tra il centrocampista ed Eto’o non è stato risolto ma nonostante ciò viene convocato e giocata”, ha concluso Gilbert Ongene Anya.