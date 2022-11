Mondiale, che manna per Theo e Giroud: tifosi pronti ad esultare

Una clamorosa novità potrebbe riguardare la Francia di Didier Deschamps e favorire anche i calciatori ‘italiani’ impegnati al Mondiale

La Francia ha dovuto rinunciare a diversi elementi per questo Mondiale. I campioni in carica hanno avuto un percorso di avvicinamento tormentato all’edizione del Qatar. Dalla Spagna però adesso arriva una notizia che potrebbe rendere particolarmente felice Didier Deschamps e tutta la spedizione ‘blue’, compresi i milanisti Theo Hernandez e Olivier Giroud e lo juventino Adrien Rabiot.

La voce, proveniente dalla Spagna, e raccolta da ‘Tuttosport’, che l’ha riportata anche in Italia, vorrebbe infatti Karim Benzema in netto miglioramento rispetto alla precedente visita effettuata dai medici della Nazionale francese. Il calciatore, pertanto, potrebbe tornare a disposizione di Deschamps.

Francia, clamorosa novità in vista? Benzema potrebbe aggregarsi al gruppo di Deschamps in questo Mondiale

Qualora al calciatore di origini algerine dovesse riuscire il miracoloso recupero, non vi sarebbe nessuna preclusione in merito al suo impiego. La Francia, infatti, non lo ha escluso dalla lista dei convocati malgrado la precedente defezione.

Già negli scorsi giorni, la Fifa aveva spiegato che anche se il calciatore non avesse preso parte alla manifestazione sarebbe risultato a tutti gli effetti campione del Mondo qualora la sua squadra fosse risultata vincitrice al termine del torneo.

Le porte di un rientro in questo Mondiale, pertanto, restano aperte per l’attaccante del Real Madrid e in Spagna sono convinti che l’attaccante stia bruciando le tappe del recupero, tanto da poter prendere parte quantomeno ad una gara della fase ad eliminazione diretta, fase alla quale la Francia si è già qualificata dopo le prime due vittorie conquistate nel girone. Un rientro di Benzema sarebbe clamoroso e mescolerebbe nuovamente le carte in merito alle formazioni favorite.