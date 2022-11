Calciomercato Inter, Marotta prepara il sacrificio: colloqui con Conte

In casa Inter Marotta prepara la mossa di mercato. E’ pronto ad alzare il telefono a far partire i colloqui con Antonio Conte.

E’ un mese importante in casa Inter. Con il campionato fermo la dirigenza nerazzurra guarda con attenzione sia al mercato che alla situazione rinnovi. Le situazioni in sospeso sono diverse e Marotta in questi giorni ha il telefono bollente.

Una di queste riguarda il laterale Denzel Dumfries. Stando a quanto riportano i colleghi di Tuttosport nell’edizione odierna, l’Inter si sarebbe convinta a procedere ad una cessione del calciatore. Nonostante quest’ultimo non stia brillando particolarmente in Qatar, le estimatrici non mancano.

L’olandese infatti nelle ultime settimane aveva attirato l’attenzione del Chelsea. Dopo un inizio i campionato da dimenticare i Blues sono alla ricerca di elementi in grado di puntellare la rosa in vista di una possibile rimonta in campionato nella seconda parte della stagione.

Inter, per Dumfries c’è anche l’interesse del Tottenham di Conte

Non solo Chelsea però sul calciatore. Sull’olandese infatti nelle ultime settimane cci sarebbe da registrare anche l’interesse del Tottenham di Antonio Conte. Dumfries rappresenterebbe infatti il profilo ideale per gli Spurs. Inoltre la dirigenza dei londinesi, anche in caso di addio del tecnico salentino, avrebbe intenzione di continuare tatticamente sulla falsariga dell’attuale schema di gioco.

La richiesta da parte di Marotta è di 30 milioni. I colloqui tra le parti potrebbero iniziare a breve, con l’Inter che starebbe pronta a dirottare parte del denaro incassato per ingaggiare Manuel Lazzari della Lazio.