“Si è proposto all’Inter”: tifosi del Milan indispettiti, spunta l’indiscrezione

La nuova soluzione che stuzzica Beppe Marotta. Tifosi del Milan che sarebbero indispettiti, il giocatore si è proposto all’Inter.

Il campionato è fermo, i Mondiali stanno per entrare nella fase calda ed il calciomercato non si spegne mai. I club studiano le migliori soluzioni in vista del rientro in campo. Gennaio si avvicina, e con esso anche la possibilità di mettere mano al portafoglio ed operare per dare nuovi volti alle proprie rose.

Nel caso dell’Inter, per esempio, c’è tanto da lavorare. L’avvio di stagione è stato problematico, e la squadra nerazzurra risulta tremendamente in ritardo rispetto alle altre big del campionato italiano. Ecco perchè Beppe Marotta non si farà sfuggire ogni tipo di opportunità che gli si presenterà davanti.

Inter, ecco Kessie: si è proposto ai nerazzurri

In queste ore si parla di una soluzione molto particolare in casa Inter, che farà storcere il naso ai cugini rossoneri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello sport’, alla porta dell’Inter avrebbe bussato Frank Kessie. L’agente vorrebbe riportarlo in Italia, e cosi un primo tentativo sarebbe stato fatto con il Milan che, però, avrebbe risposto in maniera fredda.

Porte un po’ più aperte, invece, per quanto riguarda l’Inter che vedrebbe Kessie come un elemento di spessore ed in grado di contribuire in maniera evidente alla causa nerazzurra. Certo, trattare con il Barcellona non sarà facile dopo le ultime polemiche arbitrali in Champions League. Anche perchè, si legge, proprio il club catalano dovrebbe contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio dell’ivoriano, che approderebbe nuovamente a Milano in prestito.