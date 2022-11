Monza, il dirigente si dimette: l’ufficialità spiazza i tifosi

L’ufficialità è arrivata poco fa e ha spiazzato tutti i tifosi del Monza: il dirigente ha deciso di dare le dimissioni

Il Monza aveva iniziato questa stagione con i migliori propositi, dopo i botti di mercato della scorsa estate. Adriano Galliani e il club brianzolo avevano anche istituito un bonus per il raggiungimento del settimo posto. Tanto ottimismo insomma, per una neopromossa con una proprietà importante, quella di Silvio Berlusconi. Ma le cose con Stroppa sono andate molto male e si è optato per l’esonero dell’allenatore.

Con l’arrivo di Palladino, il Monza ha rimontato in classifica battendo anche la Juventus, segnando uno dei punti più bassi dei bianconeri negli ultimi anni. La situazione non è negativa e oggi, quando manca poco più di un mese alla ripresa del campionato, è arrivato lo scossone: Filippo Antonelli si è dimesso.

Monza, si è dimesso il ds Antonelli

Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissioni e dunque non sarà più il direttore sportivo del Monza. La decisione venuta a seguito dopo un ‘cordiale colloquio con l’ad del club brianzolo, Adriano Galliani, che ha accettato le dimissioni’. Per Antonelli un passato anche da calciatore con la maglia biancorossa, dal 1996 al 1998. Ma le cose migliori sono state fatte da direttore sportivo, incarico che ricopriva dal 2015.

Antonelli ha infatti contribuito a scrivere la storia del Monza. E’ stato protagonista delle promozioni dalla Serie D alla Serie A. Nella stessa nota, il club brianzolo ha ufficializzato che il ruolo del direttore sportivo verrà ricoperto da Michele Franco, il club manager.