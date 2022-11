Juve, dimissioni Allegri: la verità in queste ore, il piano di Elkann

In merito al lunedì tumultuoso della Juventus è emerso un retroscena interessante riguardante Allegri rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’

Il terremoto che si è registrato nelle ultime ore in casa Juventus avrebbe potuto avere ripercussioni ancora più grandi. Sono infatti emersi nuovi retroscena su quanto accaduto nelle ultime ore intorno alla Continassa.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, altre dimissioni importanti sono state avanzate nelle ore di maggior trambusto. La società bianconera però, in questo caso, ha scelto una precisa linea strategica per non destabilizzare ulteriormente la squadra.

Retroscena Juventus: anche Allegri e Cherubini pronti a rassegnare le dimissioni ma Elkann ha un altro piano

La notizia è stata raccolta dalla redazione di ‘La Gazzetta dello Sport’. Nel lunedì nero della Juventus, pure l’allenatore Max Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini erano pronti a rassegnare le proprie dimissioni, come fatto da tutti i membri del CdA bianconero.

Questo però non è avvenuto perché da parte di Andrea Agnelli è arrivato l’invito ad entrambi a restare sulla barca. Anzi, l’ex presidente ha chiesto loro di compiere ogni sforzo per portare a casa un trofeo. I bianconeri sognano la rimonta in campionato e possono puntare ancora su Europa League e Coppa Italia.

Alla base della decisione pesa molto anche la volontà di John Elkann, il quale ha voluto mantenere quantomeno la continuità sportiva fino al termine della stagione. Viceversa, per la squadra sarebbe stato un altro duro colpo da assorbire.