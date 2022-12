Eclissi sul Mondiale in Qatar: se per una volta vincesse Davide

Il Camerun del Professore nella realtà sono Senegal, Marocco, Giappone e Corea: i Davide popolari che possono cambiare il corso della storia

Un Mondiale fuori dal coro. In fondo, quello in Qatar lo è già stato. Non solo per le polemiche e i sospetti sull’elezione del paese del Medio Oriente e per la decisione di spostare la manifestazione a livello temporale (niente estate, partite in autunno). Le ripercussioni che ha avuto sui campionati europei sono evidenti, la cattiva figura per tutto ciò che riguarda i diritti sociali e umani poi… meglio stendere un velo pietoso.

Per gli italiani, poi, il Mondiale in Qatar è diventato amaro già a marzo scorso, quando la squadra di Roberto Mancini è andata ko contro la Macedonia del Nord. Quest’edizione però ha ancora una possibilità per riscattarsi almeno parzialmente ed essere ricordata anche (e soprattutto) per altro. Trasferire ai posteri, insomma, un’immagine meno negativa di sé. Perché accada, la sua eclissi deve spostarsi sul terreno di gioco e rompere un’egemonia che ha segnato le precedenti 21 edizioni.

Eclissi Mondiale: Senegal, Giappone, Corea del Sud e Marocco possono fare come il Camerun del ‘Professore’

“Vi piace il calcio? Immaginate una partita di calcio del Mondiale. E stanno giocando Brasile e Camerun. Chi vorreste che vincesse?”. “Camerun”, la risposta unanime della sua banda. “Se notate, istintivamente, l’essere umano prende sempre le parti dei più deboli, dei perdenti”, spiega il Professore ai suoi accoliti. In questa scena de ‘La Casa di Carta’, gli autori ‘rivelano’ uno dei motivi del successo planetario della serie spagnola. Un potere per abbattere il potere. Il pubblico ha trepidato per le sorti di Nairobi, Rio, Tokio, Denver e degli altri personaggi in maschera.

Lo farà anche questa volta. Magari soprattutto in Italia, perché la mancata qualificazione degli Azzurri ha sottratto appeal alla competizione già da tempo. Il Camerun di Sergio Machina, alias il Professore, sono interpretate nella realtà Senegal, Marocco, Giappone e Corea del Sud. Sono queste quattro, le squadre rimaste ancora in corsa per coloro i quali sognano l’impresa epica di Davide contro Golia.

Finora, in 21 edizioni, la Coppa del Mondo ha conosciuto due soli padroni: Europa (12 successi) e Sudamerica (9 vittorie). Cannibali assoluti della scena, detentori del potere calcistico. Africa e Asia sono gli sfidanti. Non sarà certamente semplice per loro abbattere questo muro ma hanno ancora in mano la possibilità di dare un significato forte al finale di questo torneo. Stravolgere la trama e consegnare alla storia Qatar 2022 per altro. Che è poi ciò che è più importante per una manifestazione sportiva che si rispetti. Almeno fino a prova contraria.