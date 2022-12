Luis Enrique: il ct streamer che ha scelto di vivere in modo differente

Ai Mondiali c’è anche uno streamer con le ambizioni da ct e un modo tutto particolare di vivere la vita: è Luis Enrique da Gijon

Al Mondiale in Qatar c’è uno streamer che sogna la vittoria. Luis Enrique Martinez Garcia, 52 anni, di Gijon sta affrontando questa competizione con enorme leggerezza. Fedele al suo carattere, il ct della Spagna sta condividendo questa sua avventura con i tifosi iberici attraverso Twitch.

L’annuncio era arrivato poco prima del Mondiale. “Non so ancora cosa ne uscirà fuori ma sono convinto che possa essere divertente” aveva detto Luis Enrique in quella circostanza, annunciando questo suo percorso anticonformistico in un mondo sempre troppo distante dalla gente. Quella volta, l’ex allenatore di Roma, Celta Vigo e Barcellona ha anche detto di avere poca dimestichezza con la piattaforma e lo streaming ma finora è filato tutto liscio e non sono mancate le uscite esilaranti del ct.

Il ct streamer Luis Enrique e l’altro modo di vivere il Mondiale e non solo

Il commissario tecnico della Spagna non si sottrae a nessuna domanda. Ogni risposta giunge diretta e con il sorriso sulla bocca, come quando gli è stato chiesto se preferisse indossare slip o boxer. Luis Enrique ha sorpreso tutto con una fragorosa risata: “Porto il tanga. Voi non lo utilizzate?”, ha chiosato. In altre circostanze è stato incalzato sulle questioni private: “Se Ferran Torres dovesse festeggiare con il ‘ciuccio’ alla bocca allora lo manderà subito in tribuna”, ha detto in risposta a chi gli ha lanciato questa provocazione, dal momento che la figlia più grande Sira è fidanzata con il calciatore del Barcellona.

Luis Enrique ha deciso di vivere la sua vita con normalità, come ha rivelato di affrontare anche il peso più grande che lo accompagna: quello della morte della figlia Xana, scomparsa nel 2019, a 9 anni, a causa di un osteosarcoma.

Durante il percorso in Qatar, si è soffermato pure su questo tema con parole semplici e disarmanti. Dopo il pareggio con la Germania, in conferenza stampa ha parlato a cuore aperto: “Questo è stato un giorno molto speciale per me e per la mia famiglia. Da qualche tempo abbiamo deciso però di vivere questa situazione con naturalezza. Naturalmente Xanita non è più presente con noi fisicamente ma è ugualmente con noi ogni giorno. Sorridiamo sempre ripensando a come avrebbe reagito lei a tutto ciò che ci capita. La vita è così. Non ci sono soltanto cose belle ma bisogna cercare la felicità riuscendo a gestire anche questi momenti”, ha detto Luis Enrique che la mattina aveva invece fatto un giro in bici in omaggio alla piccola.

I soldi raccolti attraverso gli abbonamenti alle sue dirette su Twitch ha già chiarito inoltre che saranno devoluti in beneficenza. Luis Enrique ha scelto di essere vicino alla sua gente e di vivere con entusiasmo e uno spirito disteso questo Mondiale e non solo. La sua esperienza offre un modo differente di intendere la vita. Non per questo in maniera meno profonda e senza obiettivi.