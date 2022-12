Brasile, dal balletto al rientro in patria: il gesto fa scoppiare in lacrime Tite

Le manifestazioni d’affetto dei brasiliani hanno commosso l’ex ct del Brasile Tite al ritorno in Patria dopo l’eliminazione del Mondiale

La delusione che ha accompagnato i brasiliani al termine della sfida persa contro la Croazia è stata evidente. I volti dei calciatori di Tite hanno detto in maniera inequivocabile con quali sensazioni hanno abbandonato la possibilità di conquistare la ‘Hexa’, la sesta. Gli undici metri invece hanno rinviato ancora il sogno del Brasile, che non si impone nella Coppa del Mondo dal 2002.

Eppure, questa volta, la Seleçao è giunta con buone sensazioni all’appuntamento in Qatar. La rosa dei calciatori selezionati dal tecnico Tite sembrava completa e qualitativamente pronta in ogni reparto. Malgrado ciò, la maledizione continua ad accompagnare il Brasile, che ha così fatto ritorno mestamente a casa nelle scorse ore. Le immagini giunte però sono veramente toccanti. Un amore e un affetto che hanno commosso anche l’ormai ex ct verdeoro, che ha lasciato il suo posto dopo sei anni e mezzo.

Brasile, commozione dilagante al rientro di Tite a Rio de Janeiro, quanto sono distanti i balletti con la Corea del Sud

Il match tra Brasile e Corea del Sud è distante soltanto una settimana, malgrado ciò sembra essere passata una vita. Di quei balletti che hanno visto per protagonisti diversi elementi della Seleçao è rimasto molto poco. I volti sorridenti del 4-1 agli asiatici, rifilato nello spazio di 36 minuti, hanno lasciato spazio alle lacrime amare versate dopo l’errore dal dischetto di Marquinhos e le successive uscite social da parte del gruppo, in particolare di Neymar, che forse più di tutti voleva la vittoria.

Il Brasile non ha però voltato le spalle ai suoi campioni. L’accoglienza è stata eccezionale. Così come lo è stata quella riservata a Tite al ritorno a Rio de Janeiro, come mostrato sul proprio profilo Twitter da ‘ge.globo’. Applausi scroscianti per il tecnico, che si è dimesso dopo la gara persa contro la Croazia. Gesti che hanno visibilmente commosso l’allenatore di origini italiane, tornato indietro per salutare alcuni dei ragazzi presenti per attenderlo.

Tite in queste ore ha incassato pure le parole di Neymar, che si è rivolto a lui tramite un messaggio pubblicato su Instagram: “Ti ho conosciuto come allenatore e sapevo già che eri molto bravo ma come persona sei molto meglio”, ha scritto l’attaccante del PSG all’inizio del messaggio intriso d’amore per ‘il “Professore Tite” e gli “insegnamenti” che ha fatto sapere Neymar non dimenticherà mai.