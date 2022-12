Cristiano Ronaldo, storia di una crisi: dubbi sulla soluzione araba, e quella chiamata…

Cristiano Ronaldo tiene ancora banco, dopo l’eliminazione del Portogallo dai Mondiali. Il suo futuro, infatti, non è ancora ben definito.

La delusione per l’eliminazione dai Mondiali ha lasciato il segno su Cristiano Ronaldo, e ora il suo futuro è di nuovo in dubbio. Il 37enne attaccante lusitano non ha ancora parlato di ritirarsi dalla nazionale, anche se nelle ultime partite era stato un po’ messo da parte dal ct Fernando Santos. Bocciato da un sondaggio tra i tifosi e con tanti giovani talenti emergenti, il suo ruolo nel Portogallo è più complicato che mai.

Ma anche nel mondo dei club le cose non vanno meglio. Eliminato dal Mondiale, CR7 farebbe bene a pensare a trovare una nuova squadra, ma nonostante gli annunci degli scorsi giorni le cose non sembrano ancora chiare. Di recente, ‘Marca’ ha rivelato un accordo faraonico con l’Al-Nassr, club del campionato dell’Arabia Saudita, ma ancora non è sicuro che Ronaldo abbia effettivamente firmato.

Dopo il suo clamoroso addio al Manchester United nel corso dei Mondiali, l’asso portoghese, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, è rimasto per la prima volta nella sua lunga carriera senza un contratto. Sono emersi i nomi di tanti club interessati a lui (in passato anche il Napoli), ma finora non c’è stato nulla di concreto. La pista saudita sembrava la più solida, ma ora c’è chi la mette in discussione.

I dubbi di Cristiano Ronaldo: dove giocherà?

È oggi il ‘Corriere dello Sport’ a rivelare che le cose con l’Al-Nassr non sono ancora sicure come si diceva dalla Spagna pochi giorni fa. L’offerta è reale, e Cristiano Ronaldo la sta valutando, ma ancora non è convinto. In questo momento della sua carriera, questo trasferimento apparirebbe come una sconfitta, e lui invece vorrebbe lasciare l’Europa da vincente.

L’attaccante portoghese sarebbe ancora interessato a restare almeno un anno in un campionato del Vecchio Continente, ma finora nessuno ha portato sul suo tavolo valide offerte. “I colloqui con il Chelsea e il PSG non sono stati produttivi” scrive il quotidiano, e anche l’opzione romantica di un ritorno allo Sporting Lisbona è saltata. Per cui, oggi il sogno di restare a giocare in Europa appare sempre meno probabile. Se non sarà l’Arabia Saudita, saranno gli Stati Uniti, dove però CR7 guadagnerebbe meno rispetto all’Al-Nassr.