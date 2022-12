Portogallo out, Ronaldo in lacrime: spunta il gesto che nessuno aveva notato

Un gesto di Ronaldo che in pochi avevano notato. E’ accaduto dopo l’eliminazione del Portogallo per mano del Marocco.

Una giornata terribile, probabilmente una delle più brutte della sua carriera. Si è fermato oggi pomeriggio il sogno Mondiale di Cristiano Ronaldo, con il suo Portogallo caduto ai piedi di un Marocco sul quale adesso sono riversate le speranze di mezzo pianeta. Perchè la cenerentola crea sempre fascino, e tra le grandi del pianeta è rimasta proprio quella squadra africana (la prima nella storia dei Mondiali in semifinale) che ora fa sognare un continente intero.

Dall’entusiasmo e la gioia di un popolo intero (e non solo) alla disperazione di un campione che ha dovuto arrendersi. Cristiano Ronaldo non è di certo uno abituato a perdere, ne tanto meno ad interpretare la comparsa all’interno di una competizione cosi importante. Certo, gli ultimi mesi al Manchester United non sono stati dei più semplici, ma quello di oggi è stato un colpo davvero durissimo da digerire.

Addio ai Mondiali, il Portogallo fuori ai quarti in maniera clamorosa contro una squadra sulla carta abbondantemente alla portata dei ragazzi allenati da Fernando Santos. Eppure, il calcio non sarebbe lo sport più seguito del mondo se non comprendesse tra le sue peculiarità quella di poter sovvertire qualsiasi pronostico.

Portogallo fuori, Ronaldo in lacrime e spunta anche un gesto…

Lo abbiamo visto in lacrime, Cristiano, come probabilmente mai prima d’ora. Una disperazione dovuta alla consapevolezza di quella che è oggi la sua carriera. Il Portogallo chiude con la sua esperienza in Qatar un ciclo, che vedrà calare probabilmente il sipario anche sulla presenza di Ronaldo con la nazionale ai Mondiali. Alla veneranda età di 37 anni, è davvero difficile immaginare la sua presenza anche durante la prossima competizione nel 2026.

E cosi è spuntato anche un gesto molto particolare, che in molti non avevano notato. Ronaldo è uscito dal campo in lacrime, assente. Quasi in uno stato di trance, rotto dall’invasione di campo di un tifoso che alla fine della partita si è diretto proprio verso Ronaldo.

La reazione del portoghese è stata netta, indispettita. Di fatto proprio questo episodio ha visto Cristiano tornare presente a sé stesso ed in Qatar, dopo aver perso contatto con la realtà in preda ai pensieri e alla lacrime colme di rabbia e frustrazione. Il Qatar saluta Ronaldo, Cristiano saluta (dice addio?) l’appuntamento con la storia.