Senza domani, Messi contro Mbappé: solo un numero 10 sarà campione

Sarà Argentina contro Francia, Messi contro Mbappé: la finalissima dei Mondiali in Qatar promette uno spettacolo senza eguali.

La Francia strappa il pass per la finale dei Mondiali in Qatar di questo 2022. Non ha sbagliato, infatti, contro il Marocco, che comunque può dire di aver condotto un cammino a testa più che alta nella competizione. Decisamente. Sarà, quindi, passato contro futuro. Messi contro Mbappé. I numeri 10 che fanno sognare grandi e piccini.

Da compagni di squadra al Paris Saint-Germain, ad avversari con Argentina e Francia in una delle notti più importanti della carriera di entrambi. Perché se Leo Messi rappresenta la certezza e in un certo senso il passato, sotto il punto di vista dell’esperienza, Kylian Mbappé rappresenta il futuro, la scommessa.

Chi la spunterà, allora, in questo presente? La finalissima dei Mondiali chiama: domenica, alle ore 16:00, si incontreranno le due favorite per decretare chi vincerà quella coppa tanto agognata. Lo spettacolo, adesso, appare senza eguali.

Sarà, perciò, la finalissima delle finali. Argentina vs Francia. Sudamerica vs Europa, con un calcio spettacolo tutto da vivere. Perché anche se l’Albiceleste in alcuni momenti della competizione ha faticato, non si è fatta sfuggire la possibilità di agguantare quella finale che non sempre capita di conquistare. Affidandosi alla propria colonna portante: Leo Messi. L’argentino ha dimostrato l’immensa classe che lo contraddistingue e ha accompagnato i suoi, a suon di rigori segnati e di assist al bacio, fino alla gara più importante.

Così come la Francia, trascinata da un imprendibile e strabiliante Kylian Mbappé. Dribbling, velocità fuori dal comune, capacità di segnare mandando a vuoto intere difese o anche semplicemente da fermo. Facendo apparire la cosa come se appunto fosse la più semplice del mondo. Deschamps si affiderà perciò, ancora una volta, a quel classe 1998 che da promessa del calcio sta già dimostrando di essere una stella, un giocatore inimitabile e dal talento elogiato in più e più occasioni dal presidente della Francia in persona, Emmanuel Macron. Non a caso sarà lui ad affrontare Messi. In una finale in cui solamente uno, tra i due numeri 10, alzerà al cielo il trofeo per eccellenza.