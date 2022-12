Maradona-Messi, stavolta il confronto vira sulla religione: “È come Gesù”

Il telecronista uruguagio Victor Hugo Morales ha fatto un confronto tra Maradona e Messi durante la diretta Twitch di ‘Calciomercato.it’

La vittoria contro la Croazia in semifinale ha avvicinato Lionel Messi alla Coppa del Mondo. L’attaccante argentino sogna di completare la scalata per essere ricordato per sempre accanto al ‘genio’ Diego Armando Maradona.

Per parlare dell’attaccante e del continuo confronto tra i due campioni sudamericano, su ‘TvPlay’ è intervenuto Victor Hugo Morales, giornalista, scrittore e saggista, voce memorabile del gol del secolo firmato dal ‘Pibe de Oro’ nella sfida contro l’Inghilterra a Messico 1986. “La radio è immaginazione, resiste al tempo e la cronaca sportiva è l’espressione più alta dell’immaginazione che possiamo donare alla radio”, ha detto l’uruguagio.

Argentina, confronto Maradona-Messi: “Maradona è Dio ma Messi è il messia”

Per descrivere le gesta di Messi, Victor Hugo Morales ha utilizzato la sua ‘poesia’, un’arte sublime la sua. Ecco allora la similitudine tirata fuori nel corso della diretta Twitch di ‘Calciomercato.it’ su ‘TvPlay’.

“Sono innamorato delle commedie di Goldoni e Arlecchino. Quest’ultimo è un uomo che diverte e che cerca la bugia. Nel calcio è necessaria per fare quello che ha fatto Messi. Correre, fermarsi e correre di nuovo, andare da un lato, fintare e fuggire tra il difensore e la linea di fondo. Il calcio è l’obbligo di giocare con immaginazione contro gli avversari”, ha detto Morales parlando di Messi.

Il giornalista e scrittore ha poi tirato fuori un’altra ‘perla’ parlando della comparazione tra Maradona e Messi, un confronto che si trascina ormai da anni. “Tutti sappiamo cosa significa Maradona per il calcio e per tutti noi. Anche Messi però mi sta emozionando tantissimo. Diciamo che lui è la continuazione di Diego. Messi continua la leggenda di Maradona. Per il calcio argentino è una benedizione avere avuto due giocatori di talento e immaginazione che hanno dato tanta popolarità al calcio mondiale. Maradona è Dio mentre Messi è Gesù, il messia. Poi intorno a lui giocano gli apostoli”.