Un uomo solo in missione: una gara verso la leggenda

Il campione argentino Lionel Messi disputerà la finale domenica. La Pulce affronterà l’ultima missione della sua carriera.

Nella serata di ieri l’Argentina di Lionel Messi ha vinto nettamente la semifinale dei Mondiali in Qatar. La nazionale albiceleste ha battuto con un secco 3 a 0 la Croazia vice campione del mondo ed ha cosi ottenuto la possibilità di giocarsi la finale contro la vincente di Francia e Marocco. Ancora una volta prestazione sensazionale di Lionel Messi ed il sei volte Pallone d’Oro ha dimostrato (semmai ce ne fosse il bisogno) di essere uno dei calciatori più forti della storia di questo sport. Un uomo in missione, potremmo definirlo cosi, a 35 anni, con l’obiettivo di chiudere la carriera con un grandissimo successo.

Lionel Messi ha vinto quasi qualsiasi cosa a livello personale e di club. I suoi numeri sono straordinari, ha centinaia di gol e assist ed i sei Palloni d’Oro sono solo l’ennesima dimostrazione della sua immensa qualità. Ora Leo si trova dinanzi all’ultimo vero ostacolo della sua carriera, l’incubo Mondiale che più volte hanno portato avanti i suoi, sempre più pochi, detrattori.

Nel 2014 Messi ha avuto una grossa chance in finale, ma alla fine in quell’occasione fu la Germania ad avere la meglio. Leo ha recentemente vinto la Coppa America con la Nazionale ed ora vuole completare il suo percorso. Messi ha 35 anni e può chiudere la carriera con l’unico trofeo che manca nella sua bacheca. Fin dal primo match abbiamo visto un calciatore o meglio un uomo totalmente diverso rispetto al passato, un uomo che definire in missione non è eresia.

L’ultima grande missione di Messi

Il campione argentino ha accollato su di sé i sogni di un popolo intero, ha trascinato l’Argentina con gol, assist e grandi giocate, ma non solo. Le prestazioni di Messi non sono una novità, ma sia ai Quarti che in semifinale abbiamo visto un calciatore diverso, una personalità pronta a caricarsi sulle spalle i sogni della nazione. Messi ha collezionato 5 gol e 3 assist in questo Mondiale, guida la classifica cannonieri con Mbappe (il francese ha una gara in meno) e ora si trova davanti una grande chance.

Nel post partita di ieri Messi ha annunciato che quella di domenica sarà l’ultima sua presenza in un Mondiale e il campione argentino ha il dovere di chiudere nel migliore dei modi. Una storia che si concluderebbe come una vera favola, quella che Messi merita solo di vedere a lieto fine. L’Argentina sogna il terzo Mondiale e si affida completamente al suo capitano, Leo ha la possibilità di incidere, ancora una volta, il suo nome nella storia. Un nome che può avere presto la gloria eterna.